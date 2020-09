Coronavirus in Europa: Aktuelle Karte aller Neuinfektionen

Neben der täglichen und 14-tägigen Neuinfektionen weisen wir künftig auch den weltweiten Trend bei Neuinfektionen aus. Obenstehende Karte zeigt, ob sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Land zuletzt beschleunigt (rot) oder verlangsamt (grün) hat. Das ist insbesondere in der Frühphase einer möglichen neuen Welle an Erkrankungen wichtig, um zu erkennen, ob das Wachstum trotz steigender Zahlen verlangsamt werden konnte. Gemessen wird dieser Trend anhand der sogenannten Verdopplungszeit. Das ist die Anzahl der Tage, die es bei anhaltender Entwicklung dauern würde, bis sich die Zahl der bekannten Fälle verdoppelt.

Wir nutzen für diese Auswertung die Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Diese EU-Agentur trägt täglich die Covid-19-Daten zusammen und bereitet diese in einem einheitlichen Format auf. Doch auch hier kann es immer wieder Verschiebungen geben. Luxemburg entschied sich beispielsweise am 24. August dafür, nur mehr Fälle von Personen, die ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, auszuweisen. Dadurch kam es zur kuriosen Situation, dass die Zahl der neuen Fälle negativ war. Auch Monaco nahm eine ähnliche Anpassung vor.