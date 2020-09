Maskenpflicht: NÖ Landesregierung appelliert an Öffi-Nutzer

„Alles, was Räder hat, ist auf den Straßen und Schienen unterwegs, um möglichst viel Kapazität zu schaffen. Und wir sehen, dass die Familien im Land Vertrauen in das Öffi-System haben. Wir liegen bei rund 80 Prozent der Öffi-Nutzung durch Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr. Damit dieses Vertrauen hoch bleibt, brauchen wir die Mithilfe jedes Passagiers in Bus und Bahn“, kann Landesrat Schleritzko berichten.

196.000 Schüler zurück in den Schulen

„Seit Montag sind in Niederösterreich wieder mehr als 196.000 Schülerinnen und Schüler zurück in den Schulen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir den Regelbetrieb in den Schulen und Kindergärten möglichst aufrecht halten können. Die Gesundheit aller Betroffenen ist uns dabei aber stets von oberster Priorität und so bitten wir, umsichtig zu sein, sich selbst zu schützen und auch auf andere Acht zugeben“, so die Bildungs-Landesrätin.

In Niederösterreich gab es von Mittwoch auf Donnerstag 94 neue positive PCR-Tests. Aktuell sind im gesamten Bundesland 428 Fälle aktiv.