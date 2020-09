Corona-Ampel: Spannung vor der nächsten Schaltung

Wer hat Angst vor der orangen Ampel?

Was aber, wenn die Ampel auf orange - also "hohes Risiko" umspringt?

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutz wird dann in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen verlangt, draußen auch, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Sperrstunde würde wieder auf Mitternacht vorverlegt, in Krankenhäusern und Altersheimen würden Besuchsbeschränkungen in Kraft treten, Sportarten mit Körperkontakt wären nicht mehr möglich.

Während der Grazer ÖVP-Stadtchef Siegfried Nagl, um das zu verhindern, gleich einmal anordnete, was in seinem Bereich möglich ist (Maskenpflicht in Ämtern), reagierten die drei weiteren Bürgermeister zurückhaltend bis skeptisch: Sie würden keine Maßnahmen setzen, ehe nicht die nötige Verordnung des Gesundheitsministeriums vorliege, kündigten sie an.

Immerhin zeigte sich auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vorab optimistisch. Trotz steigender Infektionszahlen geht er derzeit nicht davon aus, dass die Corona-Ampel Ende der Woche in Wien oder einem anderen Gebiet auf "orange" gestellt wird.

Auch die Wiener SPÖ ist nicht beunruhigt. Dass die Ampel jetzt in Wien auf orange springen könnte, sei aktuell überhaupt kein Thema, betont ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Dies würde nur dann passieren, wenn die Bettenkapazitäten in den Spitälern knapp werden. Das sei common sense und keineswegs nur die Wiener Lesart. Derzeit sind in Wien nur 21 der vorgesehenen 1.000 Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt.

Weiters betont der Sprecher, dass in Wien schon längst Maßnahmen gelten, die für Gelb und Orange vorgesehen sind. So wurden die im Frühjahr eingeführten Zugangsbeschränkungen für Spitäler und Pflegeheime nicht gelockert, auch in Amtsgebäuden herrscht nach wie vor Maskenpflicht.