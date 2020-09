Rund drei Millionen Euro Strafen wegen Corona-Betretungsverboten

Mit der Lockerungsverordnung waren auch diese wieder zugänglich, auch Betriebe wurden wieder geöffnet. Anfangs jedoch mit beschränkter Personenanzahl: Überschreitungen standen ebenfalls unter Strafandrohung.

Bilanz ohne Wien

Die Polizei war angehalten, dies zu überprüfen, die Bezirkshauptmannschaften verhängten Strafen. Deren Summe ist happig: Exakt 3.255.513 Euro und 50 Cent machten sie bis Mitte Juli aus, ergab die Anfragebeantwortung durch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Und Wien ist da noch nicht einmal dabei, aus der Bundeshauptstadt lägen keine Daten vor, hieß es.

Am meisten gestraft wurde demnach in Vorarlberg, das kleineste Bundesland liegt mit einer Summe von 941.525 Euro an der Spitze. Dahinter folgen Tirol mit 443.288 Euro und Niederösterreich mit 410.513 Euro.

Schlusslicht Burgenland

In der Steiermark wurden Strafen in der Höhe von 367.101 Euro verhängt, in Oberösterreich waren es 253.832,50 Euro, in Kärnten 146.900 Euro, in Salzburg 149.3131 Euro. Schlusslicht war das Burgenland mit 61.760 Euro.