Corona-Regeln: Immer mehr Strafen werden aufgehoben

Private Räumlichkeiten Dem Entscheid in Wien ging ein Fall in Niederösterreich voraus, wo das Landesverwaltungsgericht die Strafe für ein Paar kippte, das im März Bekannte in deren Wohnung besucht hatte.

Zadic stellt Lösung in Aussicht

„Der Aufenthalt in privaten Räumen unterlag zu keinem Zeitpunkt einem Verbot durch die gegenständliche Verordnung“, begründete der Richter. Das Land Niederösterreich versprach für solche Fälle Rückzahlungen.

Auf Bundesebene fordert die Opposition schon länger eine Generalamnestie. Am Samstag zeigte sich die (inhaltlich allerdings nicht zuständige) Justizministerin Alma Zadić (Grüne) gegenüber Ö1 zuversichtlich, dass für Strafen im Zuge der Corona-Verordnungen eine Lösung gefunden werde.