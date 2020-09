Neue Corona-Studie: Bahnfahrer dürfen durchatmen

Keine Öffi-Cluster in Österreich

Dass öffentliche Verkehrsmittel nach jetzigem Wissen sicher sind, sagte am Dienstag auch der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien am Rande einer Veranstaltung. Es gebe bisher keinen einzigen auf Öffis zurückführbaren Cluster in Österreich. Das liege an zwei Gründen, so Hutter: Einerseits an der "fast lückenlos" eingehaltenen Maskenpflicht und andererseits an der mechanischen Belüftung in Zügen und Bussen.

"Mit Maske sind öffentliche Verkehrsmittel vertrauenswürdig und es ist sicherlich keine gute Idee, dass das Auto zu einem sicheren Ort hochstilisiert wird, wo man sich halt nicht ansteckt, aber ultrafeine Partikel, NO2 und Lärm produziert", sagte Hutter.