Neue Werte: Wie Covid-19 Designprozesse verändert

Regionale und nachhaltige Materialien

Eine prinzipielle Aufwertung der Materialwahl im Sinne nachhaltiger, regionaler Rohstoffe sieht Feichtner aber definitiv. Während hochwertige und teure Stücke meist umweltbewusst gestaltet sind, erleben auch Mainstream-Produkte eine qualitative Aufwertung. Dies bringt regionaler Verarbeitung einen Aufschwung.

Feichtner nennt ein Beispiel: „Zu Beginn der Krise wurden keine Masken in Österreich produziert. Nachdem der Import schwierig war, haben hiesige Hersteller zu nähen begonnen. Das lässt sich auch auf Möbel übersetzen.“

Neue Wertigkeit der Dinge

„Der bisher gekannte Status-Begriff ist obsolet. Dadurch wird das Verhältnis zu den Produkten viel ehrlicher“, sagt Feichtner. Aspekte wie Nutzerfreundlichkeit, innere Intelligenz und eine geringe Anzahl der Dinge sind wichtiger. Auch die nachkommenden Generationen bringen ein anderes Werteverständnis mit. Sie wollen weniger besitzen und mehr erleben. Feichtner: „Reisen und Sport haben einen höheren Stellenwert, als luxuriöse Möbel.“

Auch Hans Stefan Moritsch, Studiengangsleiter für Design, Handwerk und materielle Kultur an der New Design University in St. Pölten sieht die Corona-Zäsur als Motor gesellschaftlicher Veränderungen, die sich im Design widerspiegeln werden. Diese Zeit sei eine Chance, bewusster zu konsumieren und zu hinterfragen, was man wirklich braucht. „Das Umfeld spielt eine größere Rolle und die Menschen denken darüber nach, wie sie es verbessern können.“