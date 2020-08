Alte Möbel einfach aufgepeppt

Flair durch Farbe

Neue Akzente setzen auch Farben und Tapeten an der Wand. Karasinski: „Farben verändern Räume.“ Wichtig dabei: Vorher überlegen, wohin der Blick gelenkt werden soll und einen Probetopf bestellen. „Die Farbe an einer kleinen Stelle auftragen, an der viel Licht und Schatten ist, um zu sehen, wie sich der Ton verhält und, ob er gefällt.“

Nicht vergessen: Auch Weiß ist eine Farbe, die bewusst eingesetzt werden kann. Neue Blickachsen kreieren auch Bilder an den Wänden. Altenberger: „Am besten alte Bilder durchstöbern und dann nach Belieben und Jahreszeit tauschen.“