Immer mehr Städter ziehen aufs Land: Die beliebtesten Orte

Das bestätigt Nina Sillipp vom Verein Interkomm. „Neben der Tatsache, dass die Erfüllung eines Eigenheimes im Waldviertel leistbar ist, sehen viele Homeoffice als Chance, aufs Land zu ziehen oder zurückzukehren. Bauplätze und alte Häuser haben auf einmal einen anderen Stellenwert.“

Was wird gekauft?

Gekauft werden gebrauchte Häuser (nicht Erstbezug), die Preise betragen laut Brandstetter im Westen Niederösterreichs 1.500 bis 1.800 Euro pro Quadratmeter. „In Horn kostet ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche 300.000 Euro. In 50 Minuten ist man mit dem Auto in Wien“, so Johannes Wild.

Die Preise entlang der Südbahn haben laut Martina Jankoschek angezogen: „Gebrauchte Einfamilienhäuser gibt es ab 250.000 Euro. Neue Einfamilienhäuser gibt es am Markt praktisch nicht, sind sich die Experten einig. Doch Bauträger sind auf der Suche nach Grundstücken.

Ortschaften an der Autobahn beliebt

Im Burgenland sind Gemeinden wie Parndorf, Neusiedl am See sowie Hornstein, Mattersburg und Eisenstadt – also Ortschaften an den Autobahnen A4 und A3 – verstärkt gefragt. Ludwig Bresich von den Burgenländer Immobilientreuhändern weiß: „Im nördlichen Burgenland ist die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien in den vergangenen Wochen und Monaten – nach einer kurzen Schockstarre im März – vermehrt gestiegen.“

Das treibt die Preise – auch in nach wie vor günstigen Regionen – in die Höhe. In Neusiedl am See werden bereits Quadratmeterpreise um 1.000 Euro für Grundstücke gehandelt, während in Podersdorf für einen Quadratmeter in Seenähe 300 Euro bezahlt werden. Bresich: „Im nördlichen Burgenland finden sich dafür Grundstücke um ein Zehntel dieses Preises.“