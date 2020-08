Hobby Mobila bringt buntes Design nach Wien-Neubau

Die Neubaugasse im siebenten Wiener Bezirk entlang und einmal ums Eck auf die Neustiftgasse: hier steht Interessierten seit 1. Juli die Tür zu rumänischem Design offen. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Hinter der Glastür steht Iulia Muntean. Sie hält einen mit pinken Samt überzogenen Sessel in Händen, und platziert ihn vor der Tür. Er ist – wie fast alles in ihrem Concept Store „Hobby Mobila Vienna“ – in Handarbeit in Rumänien hergestellt worden.