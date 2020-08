Ausstellung: Architekturverein schafft Nachbarschaft in Parkgarage

Was bedeutet Nachbarschaft? Welchen Einfluss haben andere Bewohner auf den eigenen Wohnraum? Diese Fragen versucht der gemeinnützige Verein "AKT Verein für Architektur, Kultur und Theorie" mit einer interaktiven Architekturausstellung zu beantworten. Schauplatz ist eine verlassene Parkgarage der ehemaligen A1-Zentrale im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Die 25 kreativen Köpfe greifen Themen wie Schlaf, Begegnungszonen, Architektur als soziales Gefüge und Blickachsen auf und laden die Besucher ein, an neuen Konzepte und Ideen teilzuhaben. Dafür haben sie in der Parkgarage im Leopoldquartier (Obere Donaustraße 23-27, 1020 Wien) sechs Installationen gebaut, die täglich von 18 bis 20 Uhr besucht werden können. Das große Closing-Event findet am 9. August zwischen 16 und 20 Uhr statt.

Hier sehen Sie einen kleinen Vorgeschmack auf die Ausstellung: