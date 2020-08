Einsame Spitze: Sieben gelungene Projekte alpiner Architektur

KURIER: Herr Goldeband, was konkret ist Ihre Rolle vor Ort beim Bau neuer Schutzhütten des Alpenvereins Austria?

Richard Goldeband: Ich bin für die beiden Bauprojekte, die Seethalerhütte am Dachstein und die Voisthalerhütte am Hochschober, die gerade in Bau ist, zuständig und der Vertreter des Bauherren. Außerdem betreue ich ehrenamtlich fünf Hütten am Dachstein, zwei am Hochschwab und die Oberwalderhütte am Großglockner. Es muss immer etwas repariert werden, Aggregate werden kaputt oder der Schnee ist hineingekommen.

Was ist die größte Herausforderung beim Bauen am Berg?

Die Transportlogistik und das Wetter. Für die Voisthalerhütte zum Beispiel wird das Material in 1000 Hubschrauberflügen auf den Berg transportiert. Der Hubschrauber kann nur dann fliegen, wenn er beim Start und bei der Landung gute Sicht hat. Das beeinflusst die Bauzeit enorm. Außerdem beeinträchtigen die Flüge die Umwelt. Wir haben ein Jahr lang mit dem Nachbarn verhandelt, denn Anrainer müssen dem Bau zustimmen. Er hat gesagt, die Flüge vertreiben seine Gämsen. Wir zahlen in solchen Fällen eine Abfindung dafür, dass er dem Bau zustimmt.

Aktuell baut der Alpenverein die Voisthalerhütte am Hochschwab. Wie groß ist der logistische Aufwand?

Für die Einrichtung der Baustelle wurde ein 20 Meter hoher Leichtkran angeflogen. Der Hubschrauber liefert dabei die Einzelteile, die Handwerker bauen diese am Kran in der Luft stehend zusammen. Und es hat drei Tage gedauert, den Bagger für die Erdarbeiten auf den Berg zu bringen, denn er musste den ganzen Weg hinauffahren.

Wie baut man in diesem unwegsamen Gelände?

Bis eine Bodenplatte für die Hütte errichtete werden kann, muss man den Fels weg schremmen, durchlöchern oder zubetonieren. Die Platte muss in einem Guss gemacht werden, weil das Wetter schlecht angesagt war und der Hubschrauber dann nicht fliegen kann, haben wir den ersten Versuch abgebrochen und dadurch 14 Tage verloren. Witterungsbedingt kann man nur ab Mai bis Mitte oder Ende Oktober bauen.

Wie gelangen die Handwerker zur Baustelle und wo wohnen sie?

Die alte Voisthalerhütte steht noch, in einem Teil wohnen die Bauarbeiter. In der Regel gelangen sie zu Fuß auf den Berg, sie machen sich einen Spaß daraus, wer zuerst bei der Hütte ist. Je nach Gewerk sind sie maximal zehn Tage am Berg. Auch ich gehe zu Fuß hinauf. Gearbeitet wird, bis die Sonne untergeht.

In den vergangenen Jahren wurden nur wenige neue Schutzhütten errichtet, wird sich das ändern?

Schutzhütten sind in Österreich in zwei Wellen gebaut worden, vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem zweiten. Erstere sind über 100 Jahre alt. Daher diskutieren wir im Alpenverein Austria intensiv, dass wir in naher Zukunft mehr reparieren als bisher und es werden auch zunehmend mehr Neubauten errichtet werden müssen. Der Alpenverein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und eine Bundesförderung, wir müssen überlegen, wie wir das finanzieren.