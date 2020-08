Ludwig Mies van der Rohe: Ein Porträt über das Ausnahmetalent

Einen weiteren Höhepunkt nahm seine Karriere in den 50er-Jahren: In dieser Zeit entwarf er das Wochenendhaus einer befreundeten Ärztin: Farnsworth House (1951). Es wird als sein erstes Meisterwerk in den USA angesehen, wurde weltberühmt und befindet sich heute im Besitz des National Trust for Historic Preservation. 1954 erhielt er den Auftrag zur Planung seines ersten Bürohochhauses, des Seagram Building in New York. Es zählt auch zu den Meilensteinen der Architektur.