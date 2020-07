Zwischen Boden- und Neusiedlersee: Wohnen am Wasser boomt

Seegrundstücke sind selten. Sie kommen nur alle heilige Zeiten auf den Markt und neues Bauland wird kaum geschaffen. In einem etwas größerem Radius zum See stehen die Chancen aber besser, Wohnraum am Wasser zu ergattern. Mit innovativen Immobilienprojekten gelingt es zunehmend, Grundstücke in zweiter und dritter Reihe zu vermarkten.

Neue Angebote in zweiter Reihe

Beispiele findet man im Salzkammergut, etwa am Traunsee, wo vor Kurzem ein Wohnprojekt in Traunkirchen fertiggestellt wurde – vor filmreifer Kulisse: Jede Einheit verfügt über Blick auf den Traunstein und einen eigenen Badeplatz. Eine Maisonette-Wohnung mit rund 115 Quadratmetern Nutzfläche kostet hier knapp 700.000 Euro. Oder im Zentrum von St. Wolfgang, wo in Hanglage, hoch über dem See, 19 Wohnungen in unmittelbarer Wassernähe mit Steg entstehen. „50 Prozent der Wohnungen waren zu Baubeginn verkauft“, sagt Mairinger. „Man erzielt auch in zweiter und dritter Reihe gute Preise.“ Allerdings: „Man muss den See sehen, sonst ist es nicht attraktiv.“