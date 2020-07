Gut Wagram: Maroder Meierhof wird moderne Weinmanufaktur

„Wir wollten ein Weingut nach der ursprünglichen Idee ’Leben und arbeiten unter einem Dach’ erschaffen“, sagt Clemens Strobl. Schon seit vielen Jahren baut der Oberösterreicher eigenen Wein an. Was dabei herauskommt, ist nur in den besten Restaurants vertreten. Riesling, Grüner Veltliner und Pinot Noir: Darin steckt sein ganzes Herzblut. „Die Vision war, einen Platz zu kreieren, wo wir jederzeit bei unseren langsam und schonend heranreifenden Weinen sein können.“

Nach zwei Jahren Bauzeit steht seine Weinmanufaktur – ein Ensemble aus drei Gebäuden im niederösterreichischen Weinviertel. Gemeinsam mit dem Innenarchitekturbüro destilat, das ihn schon bei der Suche nach dem passenden Grundstück unterstützt hat, ist er in Mitterstockstall bei Kirchberg am Wagram fündig geworden. „Wir haben sehr lange nach einem Objekt gesucht. Nachdem wir schon fast wieder aufgegeben hatten, kam uns eher per Zufall dieses verfallene Haus unter – eine Empfehlung eines Nachbarn. Wir haben uns das ’verwunschene’ Anwesen angesehen und uns sofort verliebt“, erinnert sich Strobl.

Der Meierhof des Schloss Winkelberg, dessen Mauern im 19. Jahrhundert vollständig abgetragen wurden, stand zuletzt jahrelang leer. „Die Bausubstanz war katastrophal. Decken und Kreuzgewölbe waren eingebrochen, der Dachstuhl morsch und es hat reingeregnet“, erzählt Henning Weimer von destilat.