Akrobatische Lampe leuchtet in vielen verschiedenen Formen

Kunst als Markenzeichen

Der künstlerische Ansatz im Industrial Design ist ein Markenzeichen Arik Levys. Geboren in Tel Aviv hat er am Art Center College of Design studiert und ist im Anschluss nach Japan gegangen, um seinen Stil auszuprägen.

Wieder zurück in Europa, widmet er sich einige Jahre dem Bühnenbild für zeitgenössischen Tanz und Oper. Nun hat er glücklicherweise seine Leidenschaft für Design wieder entdeckt.

Sticks ist in verschiedenen Kompositionen ab 1.656 Euro erhältlich bei Franke Leuchten, www.frankeleuchten.at