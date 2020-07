Diese Pflanzen bieten Schmetterlingen Nahrung

Jane Moore empfiehlt, diese nicht schnellstmöglich zu jäten, sondern in den Ecken des Gartens zu pflanzen. So rücken sie in den Hintergrund und bieten Schmetterlingsarten wie dem Tagpfauenauge und dem Admiral Nahrung.

Es gibt aber auch Raupenarten, die weniger wählerisch sind. Den Distelfalter beispielsweise beschreibt die Gärtnerin als „anspruchslos“. Er liebt Astern, Borretsch und Ringelblumen.