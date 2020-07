Forstimmobilien sind gefragt

Die Nachfrage nach Forstimmobilien steigt, das hat auch damit zu tun, dass sich viele Kaufinteressenten sorgen, wie all die Ausgaben in Zusammenhang mit Corona bezahlt werden können. „Wald hat in etwa die Rendite wie ein Sparbuch“, sagt Fridolin Angerer, Experte für Forst, Wald und Schlösser bei Spiegelfeld Immobilien. Die Rendite liegt vielmehr in der Wertsteigerung.

Preise verdoppelt seit Finanzkrise

Denn Immobilien am Land mit einem Forstbetrieb haben im Zuge des Lockdowns an Interesse gewonnen, es gebe einen Trend zum Land. „Ich erwarte mir für Häuser am Land eine Beflügelung“, so Angerer. Immobilien, die in bis zu eineinhalb Stunden Fahrtzeit erreicht werden können, seien gefragt. Die Preise für Forstliegenschaften haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt und liegen derzeit bei etwa zwei Euro pro Quadratmeter, hinzukommen diverse Sondereffekte wie die Seehöhe und die Jahresniederschläge.

Nadelhölzer mehr wert als Laubholz