Im Büro und doch wie daheim

Das österreichische Architekturbüro AllesWirdGut hat für das Österreichische Volkswohnungswerk (ÖVW) ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof im zweiten Wiener Bezirk, konkret an der Ecke Am Tabor und der Bruno Marek Allee, geplant und realisiert sowie das neue Büro gestaltet. Als Wohnbauunternehmen setzt sich das Österreichische Volkswohnungswerk zum Ziel, Wohnen neu zu leben. In diesem Zusammenhang wollte das Unternehmen auch seinen Arbeitsalltag neu organisieren, das zeigt sich nun in der Gestaltung der Büroräumlichkeiten am Tabor.

Wohnlich im Büro