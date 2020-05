Angelika Fitz: „Wir brauchen mehr Grün in der Stadt“

KURIER: Wir verbringen derzeit so viel Zeit wie nie in den eigenen vier Wänden. Was lernen wir daraus im Hinblick aufs Wohnen?

Angelika Fitz: Im Zwang zum Daheim-Bleiben muss die Wohnung plötzlich alles können: Sie muss Wohnraum, Büro, Schule und Fitnesscenter zugleich sein. Die Multifunktionalität ist zwar eine alte Fantasie. Man sieht jedoch, dass eine heutige Standardwohnung nicht wie ein Computer-Desktop funktioniert, wo sich verschiedene Fenster einfach übereinander klappen lassen. Hier kommt es zu einer Überbelegung.

Das bedeutet, das Konzept der Multifunktionalität, das stark propagiert wurde, funktioniert nicht?

Je maßgeschneiderter Wohnungen sind, desto weniger flexibler sind sie. Das ist wie bei einem Maßanzug. Wenn man sich selbst verändert, passt der teure Anzug plötzlich nicht mehr und fühlt sich unangenehm an. Damit Wohnungen gut multifunktional genutzt werden können, braucht es flexible Grundrisse. Auch andere Raumhöhen sind ein Thema. Ein gutes Beispiel sind die Gründerzeithäuser in Wien. Hier können Räume leicht als Wohnung oder als Büro oder für eine Kindergruppe genutzt werden. Diese Flexibilität ist auch aus ökologischen Gesichtspunkten positiv: Man muss Gebäude nicht abreißen, sondern kann sie anders nutzen.

Kleine Wohnungen liegen derzeit im Trend. Zeigt sich jetzt, dass unsere Wohnungen in der Praxis viel zu klein sind?

Dass Wohnräume immer kleiner werden, hat vor allem mit der letzten großen Krise, der Finanzkrise 2008 zu tun. Weil viel Geld in den Immobilienmarkt geflossen ist, sind die Bodenpreise und mit ihnen die Wohnungspreise extrem gestiegen. Es geht aber nicht um die Größe per se, sondern um Großzügigkeit und Freiräume. Gerade in der Krise fühlen sich viele Menschen in Einfamilienhäusern wohl, weil sie Grünraum und Nischen zur Aneignung haben. Die Frage ist, wie diese Großzügigkeit im mehrgeschoßigen Wohnbau erreicht werden kann. Ein gutes Beispiel zeigen wir im Sommer in unserer Ausstellung „ Europas beste Bauten“. In Bordeaux wurde ein sozialer Wohnbau, der von den Bewohnern auch als „Hasenstall“ bezeichnet wurde, so umgebaut, dass sich jede Wohnung nun wie ein Haus mit Garten anfühlt. Die Fassade wurde geöffnet und Wintergärten davorgestellt. Sie verdoppeln die Wohnfläche und sind gleichzeitig ein klimatischer Puffer.

Wie wichtig sind Grünräume?