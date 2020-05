Mutiger Visionär: der dänische Architekt Bjarke Ingels

Hat Bjarke Ingels zu Beginn vor allem in seiner Heimat Kopenhagen gebaut, so plant er heute Gebäude für die ganze Welt: Via 57 West und der Entwurf für den Two World Trade Center in New York, das Headquarter von Google in Kalifornien, einen Pavillon für die elitäre Serpentine Galerie in London und aktuell die Toyota City in Japan, um nur einige zu nennen.

