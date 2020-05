Hingucker am Fjord

Edvard Munch war ein produktiver Maler. 40.000 Werke hat er hinterlassen, zwei Drittel davon sind im Besitz der Stadt Oslo, weil Munch sie der Stadt geschenkt hat. Nur ein Bruchteil davon konnte bisher im 1963 eröffneten Munch-Museum gezeigt werden. Im neu entstanden Kulturviertel am Fjord hat die Stadt ihrem Lieblingsmaler nach Plänen des spanischen Architekten Juan Herreros ein neues Museum gebaut: größer, schöner, spektakulärer. Im Herbst soll der 12-stöckige Bau mit der Glasfassade und dem charakteristischen Knick eingeweiht werden. „In dem neuen Gebäude haben wir so viele Möglichkeiten“, sagt Museumsdirektor Stein Olav Henrichsen.

Museum spielt alle Stückln

Zehnmal mehr Wandfläche steht ihm dort zur Verfügung, und unzählige Räume mit unterschiedlichen Größen und Deckenhöhen. Im Monumentalsaal befindet sich ein großer Schlitz an der Außenwand, durch den die großen Bilder, die nicht in den Aufzug passen, mit einem Kran hineingehievt werden können. Anfang Juni wird das Haus an den Direktor übergeben.

5-stöckige Bibliothek