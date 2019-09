Vom Taferlklassler zum CEO: Schreibtische fürs ganze Leben

Die Kosten für einen ergonomisch gesunden Schreibtisch liegen bei rund 1.000 Euro netto.

"Sitzen ist das neue Rauchen"

Einen stehenden Arbeitsplatz sieht Wiechmann als eine der Voraussetzungen für einen gesunden Arbeitsalltag: „Sitzen ist das neue Rauchen, titelte eine große deutsche Zeitung und hat Recht damit.“ Das belegt eine Studie der Universität Queensland. Den Ergebnissen zufolge, kann fehlende Bewegung nach einem durchschnittlichen Acht-Stunden-Bürotag auch durch Sport am Abend nicht mehr ausgeglichen werden.

Umso wichtiger sind Strategien, die Bewegung bewusst in den Alltag integrieren. Heidi Adelwöhrer vom Möbelhersteller Neudoerfler mit Sitz in Burgenland: „Fakt ist, dass die beste Haltung, die nächste Haltung ist – Stichwort Abwechslung.“ Die perfekte Formel laute 40 Minuten sitzen, 15 Minuten stehen und fünf Minuten gehen.

Michael Fried nennt das den Büro-Triathlon, der rasch Erfolge zeigt: „90 Prozent der Nutzer nennen schon nach kurzer Zeit eine allgemeine Leistungssteigerung, zudem haben 63,5 Prozent weniger Rücken- und Nackenbeschwerden sowie eine bessere Konzentrationsfähigkeit.“

Holzboom bei der Materialwahl

Was das Material betrifft, so fokussiert sich derzeit alles auf Holz. Wiechmann erklärt sich das durch den „Nachhaltigkeitsboom“, der auch die Büromöbelbranche erfasst hat. „Eiche rustikal ist aber trotzdem out “, so der Fachmann.