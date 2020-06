Park statt Parkplatz: Sechs Konzepte für die Stadt der Zukunft

Die Coronakrise und temporär für Pkw gesperrte Straßen haben die Diskussion um den öffentlichen Raum in ganz Europa entfacht. „In der Stadt haben die Menschen kein privates Grün vor der Haustür, daher muss das Straßennetz adaptiert werden, sodass hochqualitativer Lebensraum entsteht“, sagt Mitteregger.

Barbara Laa spricht zudem eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raums an: „Fahrbahnen und Parkplätze für Autos zu verringern, sind große Veränderungen. Dafür braucht es ein Konzept, das keinen ausschließt.“ Ein nachhaltiges Umdenken von Städten und Mobilität sei aber unausweichlich. Laa: „Auch in der Stadt der Zukunft wird es Autos geben, aber sie werden nicht mehr vor der Haustür, sondern am Siedlungs- oder Stadtrand geparkt.“

Belebte Erdgeschoßzonen

Diese Maßnahme bringt zudem Leben in leer stehende Erdgeschoßzonen. Gernot Stöglehner, Institutsleiter Raumplanung an der Universität für Bodenkultur Wien: „Erdgeschoß und Straßenraum können nicht miteinander in Beziehung gebracht werden, wenn alles vollgeparkt ist.“ Für eine Belebung brauche es weniger Autos und mehr Platz zum Gehen und Radeln.