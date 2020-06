Architektur im Kleingartenformat

Blickachsen schaffen Großzügigkeit

Firm mit Bauvorgaben in beiden Bereichen ist Architekt Thomas Moosmann. Er hat vor zwei Jahren das „Haus Lobau 2“ direkt am Mühlwasser der Au geplant. Jede Blickachse des Holzhauses geht in Richtung Wasser – das war der spezielle Wunsch der Bauherren.