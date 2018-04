Kleingärten: Das Idyll in der Stadt

1700 Bewohner, mehr als in so manchen Dörfern Österreichs, leben ganzjährig und zeitweise auf der Wasserwiese im zweiten Bezirk in Wien. Einem von insgesamt 275 Kleingartenvereinen in der Hauptstadt. „Wir sind eine sehr große Anlage“, so Karl Schleritzko, Kassier und ganzjähriger Bewohner. Seit 1994 lebt er mit seiner Frau im Kleingarten. „Anfangs waren wir nur an den Wochenenden da. 2001 haben wir dann selbst gebaut, weil wir auch im Winter hier sein wollten“, erzählt der Pensionist weiter. Den Pachtvertrag hat er für 75 Jahre abgeschlossen. Was danach mit dem Haus geschieht, werden weder er noch seine Kinder erleben, daher kümmert er sich nicht drum.