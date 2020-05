Immobilienhotspot Südsteiermark: Preise steigen rasant

Den Grund dafür sieht Immobilienexperte Peter Hack im Trend zum Landleben: „Das Leben am Bauernhof ist wieder in. In der Südsteiermark schätzen die Menschen traditionelle Landwirtschaft und authentische Immobilien.“

Die Coronazeit habe diesen Trend noch verstärkt. „Ich habe seit fünf Monaten ein Weingut in der Vermarktung. Über 50 Prozent der Anfragen sind in den vergangenen zwei Monaten gekommen“, sagt Hack. Das mediterrane Klima und die saftig-grüne Hügellandschaft spricht laut dem gebürtigen Südsteirer für sich: „Was die Provence in Frankreich und die Toskana in Italien ist, ist die Südsteiermark in Österreich.“