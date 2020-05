Musik für Stereotypen: Welche Anlage am besten zu Ihnen passt

Wie viele andere, ist auch er froh, dass der Laden wieder geöffnet ist. Denn: „Audiophile (Anm. klangtreue) Geräte sollten gehört werden, das funktioniert im Onlineverkauf nicht so gut.“ Dabei war das Interesse an guten Klängen in den vergangenen Wochen groß. Eine Nachfrage bei Mediamarkt und Saturn zeigt „reges Kundeninteresse für HiFi und mobile Audiosysteme“. Besonders beliebt: Soundbars und tragbare Bluetooth-Lautsprecher.

Die perfekte Soundanlage

Worauf es beim Kauf einer Anlage ankommt, erklärt Rabenseifner: „Die Musik klingt gut, wenn das Set-up stimmt. Abspielgerät, Verstärker und Lautsprecher müssen aufeinander abgestimmt sein.“