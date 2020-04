Architektur der Zukunft: Gestapelter Schrebergarten

Dafür hat Chris Precht, der mit seiner Frau Fei mehrere Jahre in Peking gelebt und gearbeitet hat, in den vergangenen Jahren an einem futuristischen Entwurf getüftelt. „The Farmhouse“ (Deutsch: Das Bauernhaus) nennt sich das Projekt und wurde für einen Bauplatz in Brooklyn ( New York) geplant. Ob es tatsächlich umgesetzt wird, ist aufgrund der derzeitigen Krise offen. Doch gerade in Zeiten wie diesen steigt der Wunsch nach einem semi-autarken Lebensstil in den Städten.