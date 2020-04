Nicht alles ist erlaubt: Was Gartengesetze vorschreiben

Dasselbe gilt für Zäune und Mauern. Hauswirth: „Ob ein Mindestabstand eingehalten werden muss, ergibt sich aus den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer.“ Der Bau ist zudem meist auch an Maximalhöhen gebunden. Hauswirth: „In Wien darf eine Höhe von 2,50 Metern nicht überschritten werden.“ Der Rechtsexperte rät, das zuständige Gemeindeamt zu befragen.

Wie viel Abstand muss zwischen neu gepflanzten Bäume und dem Nachbargrundstück liegen?

Pitzek: „Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass Bäume oder Sträucher nicht an der Grundgrenze gepflanzt werden dürfen.“ Äste und Wurzeln dürfen die Grundstücksgrenze auch überschreiten. Trägt der Baum Früchte, darf der Nachbar sie ernten.

Verursachen Baumschnitte Kosten, muss der Eigentümer der Pflanze bezahlen. Pitzek fügt hinzu: „Abgeschnittene Äste dürfen laut OGH-Urteil aber nicht auf das Baumgrundstück, geworfen werden.“

Dürfen Bäume ohne Genehmigung gefällt werden?

Nein. Hauswirth erklärt: „Die gesetzliche Regelung, ob Bäume im eigenen Garten gefällt werden dürfen, ist Ländersache.“ In Wien gilt das Wiener Baumschutzgesetz, das alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 40 Zentimetern einschließt.

Wer einen Baum fällen will, benötigt die Bewilligung des Bezirksamts. Hauswirth: „Ein Verstoß ist mit Geld- und – in Ausnahmefällen – sogar mit Freiheitsstrafen sanktioniert. Vom Gesetz ausgenommen, sind Obstbäume und Bäume in Kleingartenanlagen.