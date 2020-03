Österreicher Architekten bauen in Paris

Das Architekturbüro wurde 1985 mit Sitz in Vorarlberg gegründet. Es gibt mittlerweile zwölf Standorte, darunter Wien, Zürich,Paris, Hanoi und Hongkong.

Die Bauten von Baumschlager Eberle Architekten verfolgen das Ziel, weitgehend auf thermische Regulierungen zu verzichten und diese mittels Planung und geeigneten Materialien zu gewährleisten.

Vorzeigebau in Lustenau: Als Vorzeigebau gilt das Bürohaus „2226“ in Vorarlberg. Es funktioniert ohne Heizung und Klimaanlage. Zudem regelt ein automatisches Lüftungssystem die Frischluftzufuhr. Künstliches Licht ist nicht notwendig, denn Fenster und Lichteinfälle sind so geplant, dass ausreichend Licht zur Verfügung steht, bis die Sonne untergeht.