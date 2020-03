Wie sich die Krise auf die Immobilienbranche auswirkt

Allerdings tue sich ein Zinshausbesitzer, der etliche Wohnungen und lediglich ein oder zwei Geschäftslokale besitzt, leichter, als jemand, bei dem das Verhältnis umgekehrt ausfällt. Auswirkungen gibt es auch punkto Neuanmietungen: Bereits jetzt gibt es Retailer, die ihre Expansion gestoppt haben. Eine Einschätzung, welche wirtschaftliche Folgen die Situation für die Immobilienwirtschaft haben wird, sei laut Anton Holzapfel für niemanden seriös machbar. „Ich glaube, dass Einzelhandel und Hotellerie stärker betroffen sind als Wohnen und Büro“, so Otto. Airbnb werde weniger attraktiv, Gäste würden Hotels vorziehen. Weil die Aktienmärkte aktuell Rückschläge erleiden, ist Eugen Otto überzeugt, dass das Interesse von Investoren an Immobilien steigen wird – was positive Effekte für den Markt hätte.

Wie Immobilienfirmen jetzt arbeiten

Mitarbeiter von Immobilienbetrieben nützen die Zeit, um Daten zu pflegen – etwas, wofür sonst kaum Zeit bleibt. "Das Marketing arbeitet zu 98 Prozent, man bereitet sich auf neue Projekte vor", sagt Eugen Otto. "In der Research-Abteilung ist Business as usual, die Personalabteilung hat alle Hände voll zu tun." Im Bereich der Bauträger ist noch keine einheitliche Linie erkennbar, ein Teil der Baustellen wurde geschlossen, ein Teil arbeitet jedoch weiter.