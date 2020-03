Schöner wohnen: Fünf Einrichtungstipps gegen den Lagerkoller

Neues Flair verleihen individuell gestaltete Wände. Liebscher: „Fleckerl- oder Perserteppiche hängen immer öfter an der Wand – genauso wie Fahrräder.

Das sieht stylisch und vor allem anders aus.“ Und weil momentan sowieso alles anders ist, bleiben auch die Bilder am Boden. Andreea Cebuc: „Große eingerahmte Bilder wirken oft besonders schön, wenn sie am Boden an der Wand lehnen.“

5. Arbeiten, Essen und Schlafen trennen

Andreea Cebuc rät, den vorübergehenden Arbeitsplatz keinesfalls im Schlafzimmer aufzubauen. Denn: Das kann den Schlaf kosten. Stattdessen: Das Wohnzimmer in Bereiche zum Spielen, Lernen, Arbeiten und Entspannen aufteilen. Das gelingt mit Trennmodulen wie Paravents oder Vorhängen.

Die Architektin: „Visuelle Trennung hilft bei der emotionalen Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit.“ Auch Regale bringen eine optische Trennung. Cebuc rät: „Die hintere Regalseite kann als Moodboard oder Pinnwand und die offene Seite für Ordner und Arbeitsmittel verwendet werden.“

Die Interieur-Expertinnen von Lieb und Kühn Interior empfehlen, neben neu definierten Wohninseln, auch konsequente Routinen in diesen Bereichen einzuhalten. Susanne Liebscher: „Am Schreibtisch sollte am besten nur gearbeitet und danach alles weggeräumt werden, das daran erinnert.“

Dasselbe gelte auch für Kinder. Stefanie Kühnberg: „Sie brauchen eine Ecke zum Spielen und eine zum Hausübungen machen.“ Auch hier empfehlen die beiden aus dem Kinderschlafzimmer keinen Lernort zu machen.

Interieur-Expertin Stefanie Kühnberg: „Wichtig ist vor allem der eigene Rückzugsort. Momentan braucht jeder seine individuelle Ecke.“