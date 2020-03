Neue Entdeckungen im Grätzel: Der IMMO KURIER geht spazieren

Spaziergang 1: Durch die Stadtwildnis in der Leopoldstadt

„Wer geht mit spazieren?“ frage ich meine beiden Söhne. Kind, groß: „Ich nicht“. Kind, klein: „Nein.“ Na gut, das war klar. Spazierengehen und Kinder passen nicht zusammen. Ich noch einmal: „Wer geht mit mir Kröten fangen?“ So schnell kann ich nicht schauen, und die beiden haben Schuhe und Jacke übergestreift.

In meinem Viertel beginnt die Wildnis zum Glück gleich hinterm Haus. Zumindest die Stadtwildnis. Was meine beiden Buben zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ahnen ist, dass wir wahrscheinlich gar keine Kröten antreffen werden, weil diese noch im Winterschlaf sind – falls Kröten überhaupt Winterschlaf halten, so genau weiß ich das nämlich auch nicht. Hauptsache raus. Und da ist mir jede Notlüge recht.

Wir wohnen seit sieben Jahren am ehemaligen Nordbahnhof in der Leopoldstadt. Früher wurden Kohle und Güter hier verladen, dann wurde das Gelände still gelegt und es zur „Gstetten“. Verschiedene Tiere wie Feldhasen, Vögel und auch die unter Schutz stehende Wechselkröte siedelten sich hier an. Manchmal trauen sich die Hasen in der Nacht sogar bis vor unser Haus. In den vergangenen Jahren haben wir diese spezielle urbane Flora und Fauna bei Streifzügen immer wieder beobachtet und erkundet. Als wir diesmal losstapfen fällt uns auf, dass wir schon lange nicht mehr hier waren.

Die Bauarbeiten für den neuen Stadtteil sind – ohne dass wir es bewusst gemerkt haben – schon sehr weit fortgeschritten. Bagger, die gerade still am Rand stehen, haben große Flächen der Gstetten planiert. „Wo leben jetzt die Hasen?“ fragen die Jungs besorgt. Wir gehen ein Stück weiter, vorbei an den Ruinen der kürzlich abgebrannten Nordbahnhalle und finden noch ein wildes Stück Natur in der Nähe des Wasserturms.

Dort gibt es einen Teich, der zum Schutz der Wechselkröten angelegt wurde, sodass sich die Tiere in Ruhe fortpflanzen können. Dass keine Kröten zu sehen sind, fällt den Kindern nicht auf. Denn viel spektakulärer sind die Enten am Teich, die sich von ihnen mit alten Keksen anlocken lassen. Und die Exkremente der Hasen, die wir finden. Der Kleine atmet auf: „Die Hasen leben noch.“