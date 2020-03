Die Kunst des Daheimbleibens: Vier Vorschläge fürs Durchhalten

Eine gewisse Aufgeräumtheit im Alltagsleben unterstützt, sich in der plötzlich veränderten Umgebung zurechtzufinden. Sprich: die Wäsche sauber zu machen, das Wohnzimmer regelmäßig vom Chaos zu befreien und die Küche in Schuss zu halten schafft Übersicht in einer unübersichtlich gewordenen Welt.

Und auch kreative Tätigkeiten wie regelmäßiges Tagebuchschreiben, Malen oder Handarbeiten bringen den Geist in eine Art meditativen und geordneten Zustand. Also: Einfach den alten Malkasten rausholen und der Kreativität freien Lauf lassen.

3. Nichts tun

Wie Harriet Köhler in ihrem Buch recherchierte, war noch in den 1950er Jahren die drittliebste Freizeitbeschäftigung der Deutschen: „Aus dem Fenster gucken.“ Und aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive ist das sogar ziemlich gut: Denn wie die Hirnforschung heute unter dem Begriff „Default Mode Network“ weiß, braucht das menschliche Gehirn Pausen in Form von Tagträumen oder in-die-Luft-schauen, um die neuronalen Verbindungen neu zu verknüpfen. Ein gewisser Leerlauf ist für unsere geistige Gesundheit also gut, sogar lebensnotwendig.