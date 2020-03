Die Bürger reden jetzt in Favoriten mit

Eine andere Gruppe engagierter Bürger formierte sich rund um die Nutzung des Haschahofs in Rothneusiedl. Der Hof wird ab 2021 für urbane Landwirtschaft genutzt und bekam den Namen „ Zukunftshof“.

Einer der Initiatoren ist Schneckenzüchter Andreas Gugumuck. Seine Familie lebt seit Jahrhunderten in Rothneusiedl, rückverfolgbar bis zur Türkenbelagerung. Er sagt: „Die Stadtentwicklung soll die Landwirtschaft nicht ausschließen. Deswegen wollen wir mit dem Zukunftshof neue Wege aufzeigen, wie das gemeinsam möglich ist.“ Am Zukunftshof sind deswegen verschiedene Initiativen wie etwa Vertical Farming, AquaPonik, Pilz- und Insektenzucht geplant.

Im Herbst verhängte der Wiener Gemeinderat eine Bausperre über die Ortskerne von Oberlaa und Unterlaa. Das betrifft ein etwa 325 Hektar großes Gebiet – die geplanten Projekte „Am Kurpark“ und „An der Kuhtrift“ sind davon allerdings ausgenommen.

Bürgerbeteiligung: Frag die Favoritner

Für die weiteren Planungsschritte in der Stadtentwicklung will die für Stadtplanung zuständige Vizebürgermeisterin Birgit Hebein nun die Bevölkerung einbinden, und zwar in einem noch nie da gewesenen Beteiligungsprozess. Ein so genanntes Dialograd wird in den nächsten Wochen durch den Bezirk touren und die Bürger über ihre Wünsche an die Stadtentwicklung befragen. Birgit Hebein sagt: „Die Wiener haben ein Anrecht darauf mitzureden, was aus ihrem Gebiet wird.“