So wird Wien zur Digitalisierungshauptstadt Europas

Den Stier bei den Hörnern packen – dieses Motto hat man in der Stadt Wien in puncto Digitalisierung ausgerufen. Bis 2025 soll Wien deshalb Europas Digitalisierungshauptstadt werden. Vier aktuelle Beispiele zeigen, wie die Bürger der bald digitalsten Stadt künftig leben werden.

1. Kultur-Token

Seit Ende Februar läuft die Testphase mit 1.000 Teilnehmern für eine App, die umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt mit einer Gratis-Eintrittskarte für eine Kulturinstitution belohnen soll. In der Praxis funktioniert das so: Ein Tracking-System erkennt die Art der Fortbewegung und rechnet die entsprechende -Einsparung im Vergleich zu einer Autofahrt um. Je mehr Schadstoffe man durch den Verzicht auf den Pkw einspart, umso schneller wird ein Token generiert.

Pro 20 Kilogramm -Vermeidung erhalten Nutzer einen Token – das wird im Durchschnitt dann erreicht, wenn man rund zwei Wochen lang jeden Tag mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt. Der Token kann dann gegen eine kostenlose Eintrittskarte im Wien Museum, der Kunsthalle, dem Volkstheater oder dem Konzerthaus eingelöst werden.

2. Intelligente Ampeln

Pünktlich zum vergangenen Schulbeginn im Herbst nahm die erste intelligente Ampel der Stadt ihren Betrieb auf. In der Karl-Löwe-Gasse in Meidling nahe einer Volksschule erkennt seitdem ein optischer Detektor in vier Metern Höhe, wenn sich ein Fußgänger nähert und schaltet automatisch auf grün.