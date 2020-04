Renaissance des Privaten

Was früher der Salon war, ist heute der Balkon: Eine Bühne. Während es im 19. Jahrhundert als schick galt in Wohnzimmern gemeinsam zu musizieren, lassen viele heute ihre Instrumente und Stimmen vom Balkon oder aus dem Fenster erklingen, um ein Zeichen der Solidarität während der Corona-Krise zu setzen.Wegen des Virus sind wir nun schon seit Wochen zu Hause. So viel Zeit in der Wohnung haben die Menschen zuletzt vor rund 200 Jahren während des Biedermeier verbracht. Mit dem Leben einst hat unsere aktuelle Situation aber nichts zu tun.

Abkehr von unübersichtlicher Welt

Damals verlagerte sich das Geschehen als Reaktion auf politische Umbrüche und gesellschaftliche Turbulenzen ins Private. Kunsthistorikerin und Kuratorin des Wiener Hofmobiliendepots Eva Ottillinger: „Wenn wir Wien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Blick nehmen, so hatte der Rückzug vor allem einen politischen Hintergrund. In Folge der Französischen Revolution und der napoleonischen Kriege war unter Staatskanzler Metternich ein strikter Polizeistaat mit Spitzelwesen aufgebaut worden, um revolutionäre Ideen bereits im Keim zu ersticken.“