Ameise auf Tour: Fritz Hansen legt Ant Chair neu auf

„Für immer jung“ lautet der wunderbar klingende Name der neuen Farbserie, in die Hersteller Fritz Hansen seinen Designklassiker, den „Ant Chair“ getaucht hat. Der ikonische Entwurf des dänischen Architekten und Designers Arne Jacobsen aus dem Jahr 1952 leuchtet nun in hellem Gelb, einer Rosa-rot-Mischung und zwei Grautönen.

„Eine neue Ära“ soll mit dieser Farbwahl eingeleitet werden. Und diese soll unter einem besseren Zeichen stehen als die Präsentation des Ameisen-Sessels vor fast 70 Jahren. Denn nicht jeder erklärte sich augenblicklich zum Fan des zunächst dreibeinigen (heute auch vierbeinig produzierten) Stuhls. „Er war anders, avantgardistisch. Er war rebellisch und revolutionär“, erklärt sich Hersteller Fritz Hansen die Kritik der damaligen Zeit.