Nisthilfe für Wildbienen, selbstgemacht

Da die Röhrchen vorne offen und hinten geschlossen sein sollen, schneidet man sie am besten hinter einem Verdickungsknoten ab. Die Röhrchen werden gebündelt und in die Dose oder das Behältnis aus Holz geschlichtet, bis ganz nach hinten geschoben und dort mit Ton oder Wachs befestigt. „Das Nützlingsquartier sollte vor Vögeln geschützt werden. Dazu befestigt man ein Hasengitter im Abstand von 10 bis 20 Zentimeter davor“, so Schoas und schützt es mit einem Stück Rinde vor Überhitzung. Jetzt kann die Nisthilfe an einem passenden Standort befestigt werden, dieser sollte laut Experte regengeschützt und sonnenexponiert sein, etwa an einer südseitigen Mauer, in Höhe von mindestens einem Meter vom Boden weg. Auch in 20 Meter Höhe auf einem Hausdach werden Nisthilfen noch besiedelt, so Schoas.

Folgende Fehler sollten vermieden werden: