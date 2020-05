Der Pool-Boom: Viele Österreicher urlauben heuer im Garten

Bei der Wahl des gewünschten Modells geht es jedoch nicht nur um die Größe, sondern auch um das Material. Beton-Modelle werden vor Ort errichtet, elegante Edelstahlbecken entweder in Einzelteilen geliefert und vor Ort zusammengebaut oder in Fertigbauweise errichtet ebenso wie Pools aus Glasfaserverbund bzw. Polyester. Fix und fertige Becken haben den Vorteil, dass die Montagedauer kürzer ist, da sie mit einem Kran in die Baugrube gehoben werden.