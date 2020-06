Damit das Zuhause sicher bleibt

Einfache Maßnahmen, große Wirkung: Wie Sie einen Einbruch verhindern können

Lassen Sie das Haus nicht unbewohnt aussehen

Sorgen Sie dafür, dass der Briefkasten regelmäßig geleert wird. Per Zeitschaltuhr lässt sich die Innenbeleuchtung in natürlichen Intervallen ein- und ausschalten. Auch eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder oder ein Warnschild mit der Aufschrift „Vorsicht! Bissiger Hund!“ schrecken Einbrecher ab.



Legen Sie ein Eigentumsverzeichnis an

Fotografieren Sie Ihre Wertgegenstände und notieren Sie die Gerätenummern von Handy, Laptop etc. Auf www.bundeskriminalamt.at gibt es ein Eigentumsverzeichnis als Vorlage zum Herunterladen. So ist Ihr Besitz dokumentiert und die Fahndungsarbeit von Polizei und Versicherung wird erleichtert.