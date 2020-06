Rosen, Hortensien & Rhododendron: Tipps für die Gartenklassiker

3. Hortensie - So bleibt die Blütenpracht erhalten

Pflanzzeit: Jetzt und im Herbst

Boden: frei von Kalk. Ideal ist Lauberdekompost oder Rhododendronerde

Standort: Halbschattig, denn in der vollen Sonne verbrennen Blätter und Blüten

Gießen: Viel! Hydrangea – so der botanische Name – heißt Wassersuchende.

Düngen: Viel! Aber kein Universaldünger (zu hoher Phosphorgehalt) sondern ausschließlich organischer Rhodo-Dünger (der enthält Schwefel, der Kalk neutralisiert). Auch sie mögen Kaffeesatz.

Rückschnitt: Schneeball und Rispenhortensien werden stark geschnitten. Alle anderen nicht, denn die blühen auf den Vorjahrestrieben.

Was kann schief gehen?

Karl Ploberger: „Wer zu viel schneidet, hat meist nur eine „Grün“-Pflanze. Die Schneeballhortensie, also die berühmte „Annabelle“, fällt leicht um. Trick: Geschnittene Äste als Leitgerüst in die Pflanze stecken, dann halten sich daran die Triebe und Blüten.“

Wie behalten sie ihre Farbe?

„Sauer macht nicht lustig, sondern hält in diesem Fall die Farbe – konkret die Farbe blau. Die gibt’s nur bei kalkfreiem Boden. Sonst werden die Blüten rosa.“

Welche Sorte blüht am längsten?

„Ideal sind die neuen Sorten „Forever and ever“ oder „Endless Summer“. Sie blühen immer wieder, wenn man sie (wirklich) viel düngt. Rhododendrondünger alle 2-3 Wochen einstreuen.“