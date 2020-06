Grün und gut: Outdoorstühle aus Plastikmüll

Gleich drei Auszeichnungen erhielt Vondom beim Red Dot Design 2020, dem bekannten Design-Wettbewerb mit Sitz in Deutschland. Zudem wurde die Kollektion mit dem renommierten North American Green Good Design Award 2020 ausgezeichnet. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr seine 70. Ausgabe feiert, würdigt wichtige Beispiele für internationales Design, das nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik ist, sondern auch umweltfreundlich ist und zur Schaffung einer besseren Welt beiträgt.

Vondom will die ökologische Möbelproduktion weiter vorantreiben. In Zukunft soll weiterer Müll aus den Meeren gefischt und in Möbel verwandelt werden. „Ibiza“ ist der erste Teil von „Revolution“, der neu etablierten, nachhaltigen Vondom-Kollektion. Bei Dostal in Linz ab € 153,– erhältlich (www.dostal.at).