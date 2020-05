Schicht für Schicht: So geht Hochbeet

Vor 20 Jahren schrieb Karl Ploberger sein erstes Buch, den Bestseller "Der Garten für intelligente Faule". Heute blickt er auf seinen reichen Erfahrungsschatz zurück: In seinem neuen Buch "Genau so geht Bio-Garten" (avBuch, €19,95) schreibt er über die Neu- und Umgestaltungen in seinem Garten, über Irrtümer und weise Erkenntnisse und gibt Tipps für die Gelassenheit. Er liefert 20 Reisetipps und beantwortet zudem 200 neue Gartenfragen.