Tiny Houses: Klein, aber oho

Clevere Stauraumlösungen sind im Tiny House das A und O. Bei „Cabin One“ schaffen ein Regal- und Schranksystem beim Eingangsbereich und eine Sitzbank vor dem Panoramafenster Platz. Auch neue Technologien bezüglich Smart Home können integriert werden, das Dach kann zusätzlich mit einer Solaranlage aufgerüstet werden.

Wer zweifelt, ob ein Tiny House das richtige ist, hat in Vorarlberg die Möglichkeit zum Probewohnen: Am Rande von St. Gallenkirch im Montafon eröffnen am 16. Juli zehn Minihäuser von Cabin Spacey, in denen getestet und Urlaub in den Bergen gemacht werden kann. www.cabinski.at