Mediterran wohnen, wie im Urlaub

Am Ende kommt es natürlich auf das richtige Zusammenspiel zwischen modernen Objekten und rustikalen, haptischen Wohnaccessoires an. Der Grat zwischen einer Überdosis an provenzalischen Stücken und einem modernen mediterranen Stil ist schmal. „Die richtige Dosis ist ausschlaggebend. Wenn man nur drei bis fünf wichtige Stile mixt und sie mit modernen Dingen kombiniert, funktioniert es,“ so Interior-Designer Serge Castella. Mediterrane Stimmung – so zeigt das Buch – lässt sich jedenfalls überall erzeugen. Auch tausende Kilometer weit entfernt vom Mittelmeer in einer pulsierenden Großstadt. Und warum sollte uns das eigene Wohnzimmer nicht in die Urlaubstage mit langen, entspannten Tagen, die sich bis spät in die Nacht ziehen, zurückversetzen?