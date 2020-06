Virtueller Rundgang durch das Wüstenlabor

Dem wurde nun Abhilfe geschaffen: Zusammen mit der Vermessungsfirma Leica Geosystems startete die Stiftung eine umfassende Digitalisierung des Kreativzentrums. Mithilfe eines Laserscanners wurde eine maßstabsgetreue digitale 3D-Replik des Geländes erstellt.



Die Tour startet in der Vogelperspektive, eine vorgegebene Route gibt es nicht. Die Besucher können auf eigene Faust Gebäude, Gärten und Pools, Innenräume und dekorative Skulpturen erkunden. So ist ein Blick in Wrights Toilette ebenso möglich wie in die Küche oder das 3D-Lab, das Menschen beim Arbeiten zeigt. Ebenso gut kann das Anwesen auch in einem geführten Rundgang oder in bestimmten einzelnen Räumen erkundet werden.