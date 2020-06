85 Jahre: Norman wird nicht müde

Mehr als 1000 Mitarbeiter stellen unter seiner Regie Gebäude am laufenden Band her. Darunter das Elefantenhaus für den Kopenhagener Zoo, das Museum of Fine Arts in Boston oder einen Universitätscampus für Petronas in Malaysia. Außerdem Brücken wie die Millennium Bridge in London oder die längste Stahlbrücke der Welt, der Viadukt von Millau in Südfrankreich.

Mit dem Wembley Stadion in London hat Foster sich auch in der Welt des Sports ein Denkmal gesetzt. Selbst vor Kloschüsseln und Kaffeekannen macht sein Gestaltungsdrang nicht halt: Wer will, kann sich komplett mit Fosters Design einrichten.