Heilsame Architektur: Moderner Spitalsbau

Architekten müssen all diese Aspekte in Einklang bringen. „Es ist eine Symbiose von medizinischer Funktionalität und guter Aufenthaltsqualität“, sagt Paul Katzberger. „Schon der erste Eindruck, den man beim Betreten hat, kann zum Untersuchungs- und Heilerfolg beitragen. Das Gebäude sollte Behaglichkeit vermitteln und Orientierung bieten.“ Gemeinsam mit Habeler & Kirchweger Architekten realisierte er das Klinikum in Mödling. Der Neubau beherbergt 350 Betten und ist in drei Pavillons mit unterschiedlichen Schwerpunkten angelegt.